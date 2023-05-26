JPMorgan'dan yapay zeka atılımı! Yatırım tavsiyesi verebilecek

JPMorgan müşteriler için yatırımları seçmek üzere yıkıcı bir yapay zeka biçimine dayanan ChatGPT benzeri bir yazılım hizmeti geliştiriyor.

CNBC’nin New York merkezli bankadan gelen bir dosyadan öğrendiğine göre şirket, bu ay IndexGPT adlı bir ürünün ticari markasını almak için başvurdu.

Dosyalamaya göre IndexGPT, “müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanmış menkul kıymetleri analiz etmek ve seçmek” için “yapay zeka kullanan bulut bilgi işlem yazılımına” dokunacak.

OpenAI’nin ChatGPT teknolojisinin geçen yılki viral başarısı, tüm endüstrileri yapay zekanın gelişiyle boğuşmaya zorladı.

Sorulara insan gibi yanıtlar oluşturmak için devasa dil modellerini kullanan ChatGPT, teknoloji devleri ve çip üreticileri arasında bir sonraki temel yenilik olarak görülen şey için bir silahlanma yarışını ateşledi.

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Teknolojinin finans alanında bir dizi olası kullanımı da var. Goldman Sachs ve Morgan Stanley dahil bankalar

mühendislerinin kod oluşturmasına veya Morgan Stanley finansal danışmanlarının sorularını yanıtlamasına yardımcı olma adına dahili kullanım için test etmeye başladı.

İLK JPMORGAN OLDU

Ancak Washington DC merkezli ticari marka avukatı Josh Gerben’e göre JPMorgan, GPT benzeri bir ürünü doğrudan müşterilerine sunmayı amaçlayan ilk mali aktör olabilir.

Gerben, “Bu, yakın gelecekte piyasaya sürecek potansiyel bir ürüne sahip olabileceklerinin gerçek bir göstergesidir. JPMorgan gibi şirketler sadece eğlence için ticari marka başvurusu yapmıyorlar. Dosyalama, bir şirket görevlisinin esasen ‘Evet, bu ticari markayı kullanmayı planlıyoruz’ diyen yeminli bir beyanını içeriyor.” diye konuştu.

Avukata göre, JPMorgan’ın ticari markayı güvence altına almak için onay tarihinden itibaren yaklaşık üç yıl içinde IndexGPT’yi başlatması gerekiyor. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ndeki birikmiş işler sayesinde, ticari markaların onaylanmasının genellikle yaklaşık bir yıl sürdüğünü söyledi.

Gerben, başvuruların şirketlere mümkün olan en geniş korumayı sağlamak için genellikle belirsiz bir şekilde yazıldığını söyledi.

YATIRIM DANIŞMANLARINA KÖTÜ HABER Mİ?

Ancak JPMorgan’ın dosyalaması, IndexGPT’nin ChatGPT tarafından popüler hale getirilen yapay zekanın aynı çeşidini kullandığını belirtiyor. Banka, ”Üretken Önceden Eğitimli Transformatör (GPT) modelleri” tarafından desteklenen yapay zekayı kullanmayı planlıyor.

Gerben, “Finansal menkul kıymetleri seçmek için bir AI programı. Bu bana mali danışmanımı iflas ettirmeye çalışıyorlar gibi geldi.” ifadelerini kullandı.