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Ekonomi JPMorgan'dan TL için iyimser tahmin!
Ekonomi

JPMorgan'dan TL için iyimser tahmin!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 12:51:00 -
JPMorgan'dan TL için iyimser tahmin!

JPMorgan, TL'nin dolar karşısında değer kazanacağı işlem türlerine atıfta bulunularak, TL için var olan ağırlığı artır tavsiyesine 6 ay vadeli dolar/TL forward'lerini ekledi.

JPMorgan, TL'nin dolar karşısında değer kazanacağı işlem türlerine atıfta bulunularak, TL için var olan ağırlığı artır tavsiyesine 6 ay vadeli dolar/TL forward'lerini ekledi.
ABD'li yatırım bankası JPMorgan, gelişmekte olan piyasalara ilişkin 2024 için ana beklentilerinden birinin TL'de değer artışı olduğunu belirtti.

Son yıllarda art arda keskin değer yitiren TL'de, seçimlerin ardından para politikasında 180 derece değişikliğe gidilmesi ve politika faizinin büyük ölçüde yükseltilmesiyle iyimserlik oluştu.

2024'e dikkat çekildi

Ekonomim'de yer alan habere göre, JPMorgan tarafından dün yayımlanan raporda Polonya, Güney Afrika ve İsrail'in yanısıra Türkiye'ye de dikkat çekilerek "(2024 yılının) ilk yatırım teması toparlanma" denildi.

Açıklamada, TL'nin dolar karşısında değer kazanacağı işlem türlerine atıfta bulunularak, "TL için var olan ağırlığı artır tavsiyemize 6 ay vadeli dolar/TL forward'lerini ekliyoruz" denildi.
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