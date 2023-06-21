JPMorgan duyurdu: ABD hisselerindeki ralli, ikinci yarıda baskı altında kalabilir! Şüphe altında bıraktı

JPMorgan: stratejistlerine göre büyüme hisselerinde hareket duraksarsa ve konjonktür hisselerinde rotasyon devam etmez ise yılın ikinci yarısında ABD hisse senetlerindeki ralli baskı altında kalacak.

Mislav Matejka liderliğindeki stratejistler, ucuz hisselerde ağırlığı artırmaya devam ettiklerini belirtirken defansif sektörlerin yılın ikinci yarısında daha iyi risk-getiri sağlayacağına inandıklarını vurguladı. Sağlık hizmetleri, temel tüketim ve hizmet, önerdikleri sektörlerin bazıları olarak öne çıktı.

Foreks habere göre: Matejka'nın ekibi, Pazartesi günü yayımladığı bir notta, "Eğer büyüme mutlak anlamda duraklarsa ve dönemsel rotasyon destek bulamazsa o zaman genel piyasa ikinci yarıda baskı altında kalabilir." dedi.



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