JPMorgan duyurdu: ABD hisselerindeki ralli, ikinci yarıda baskı altında kalabilir! Şüphe altında bıraktı
JPMorgan ABD'li şirkete önemli uyarılarda bulundu, tahmin yaptı. Kötü haber: Büyüme hisselerinde hareket duraksarsa ve konjonktür hisselerinde rotasyon devam etmez ise yılın ikinci yarısında ABD hisse senetlerindeki ralli baskı altında kalacak
JPMorgan: stratejistlerine göre büyüme hisselerinde hareket duraksarsa ve konjonktür hisselerinde rotasyon devam etmez ise yılın ikinci yarısında ABD hisse senetlerindeki ralli baskı altında kalacak.
Mislav Matejka liderliğindeki stratejistler, ucuz hisselerde ağırlığı artırmaya devam ettiklerini belirtirken defansif sektörlerin yılın ikinci yarısında daha iyi risk-getiri sağlayacağına inandıklarını vurguladı. Sağlık hizmetleri, temel tüketim ve hizmet, önerdikleri sektörlerin bazıları olarak öne çıktı.
Foreks habere göre: Matejka'nın ekibi, Pazartesi günü yayımladığı bir notta, "Eğer büyüme mutlak anlamda duraklarsa ve dönemsel rotasyon destek bulamazsa o zaman genel piyasa ikinci yarıda baskı altında kalabilir." dedi.
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