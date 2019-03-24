JP Morgan ile döviz spakülatörlerine inceleme SPK ile BDDK, JP Morgan’ın yayımladığı raporun başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul AŞ’de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik şikayetler üzerine inceleme başlattı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), JP Morgan’ın yayımladığı raporun başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul AŞ’de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik şikayetler üzerine inceleme başlattı. BDDK ayrıca, müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine ilişkin şikayetler kapsamında bazı bankalar hakkında inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu.

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