Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu

Sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olan Josef de Souza, bir sezon içinde 3. transferini gerçekleştirdi.

Brezilyalı futbolcu, Brezilya'da eski takımı Vasco da Gama'ya transfer olurken bu transfer tarihe geçti. Ciddi bir sakatlık yaşayıp ameliyat geçiren ve sezonu kapayan Josef de Souza, Vasco da Gama'ya 3 aylığına kiralandı. Josef, Vasco'da resmi maçlara çıkmayacak ve sadece antrenmanlara katılacak. 30 yaşındaki futbolcunun maaşını ise Al Ahli ödemeye devam edecek.

Josef'ten teşekkür mesajı

Josef'in tedavisini Brezilya'da geçirmek istediği ve kulübü Al Ahli'den özel olarak transferine izin vermesini istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, Vasco'ya transferinin ardından ''Ne zaman iyileşeceğimi bilmiyorum. Bu zor dönemimde Vasco bana kapılarını açtı. Anlayışı için Al Ahli'ye de teşekkür ederim.'' açıklamasında bulundu.