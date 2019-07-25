0553 313 94 23

Josef de Souza İstanbul'da

Suudi Arabistan temsilcisi El Ahli'de oynayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:43
Josef de Souza İstanbul'da

Takımının sezon öncesi hazırlıkları kapsamında bulunduğu Avusturya'nın başkenti Viyana'dan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan De Souza, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Takım kafilesinin aktarmalı olarak Cidde'ye devam edeceğini, kendisinin ise üç günlük tatil için İstanbul'da kalacağını kaydeden De Souza, "Burada olduğum için iyi duygular hissediyorum. İstanbul'u çok seviyorum, burası benim ikinci evim." dedi.

Galatasaray'a transfer iddialarıyla ilgili soruyu cevaplayan De Souza, "Hayır, transferim için bir şey konuşamam. Çünkü öyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Havalimanında basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektiren De Souza'ya birçok yolcu ve çalışan yoğun ilgi gösterdi.

Brezilyalı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından, Viyana Havalimanı'ndan İstanbul'a geleceğine yönelik paylaşımda bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:43
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    1. Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    2. TOKİ Kayseri İncesu Aksu Bağlar 643..
    3. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
    4. Fetih Müzesi’nde Kırgız esintisi
    5. Yılmaz’ın hayaliyle burslu okuyacaklar
    6. Eski belediye başkanını silahla..
    7. Bir modern üst geçit daha hizmete girdi
    8. Dolar faiz kararı sonrası düşüşe geçti
    9. Öğrenciler geliyor şehrin ekonomisi..
    10. Başkan Avcı; “Şehri inşa ederken..
    11. Süper buğdaylar elle tek tek hasat..
    12. Başkan Oprukçu: “İstihdam Ereğli’nin..
    13. Karacabey’de “Açık Kapı Günleri”..
    14. Spot piyasada elektrik fiyatları
    15. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    16. Faiz kararının ardından dolarda son..
    17. Tunus’un geçici Cumhurbaşkanı El Nasır..
    18. İlk icraati olay oldu! Johnson'dan..
    19. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde..
    20. Gercüş Belediye Başkanı Günaydın’dan..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı