Josef de Souza Galatasaray'a attığı gole çalışmış

Josef de Souza, Instagram'da taraftarlardan gelen soruları cevapladı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, maçtan önce Galatasaray'a gol atacağını hissettiğini belirterek, "Galatasaray maçı öncesi gol atacağımı hissettim. Aynı golü 2 gün önce antrenmanda atmıştım. Gol attıktan sonra ölüyormuşum gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de forma giydiği dönem Beşiktaş'ın çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu aktaran Josef, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş milli takım gibiydi. Çok kaliteli oyuncular vardı."

"Atiba'ya çok büyük hayranlık duyuyorum."

"Atiba'ya hayranlık çok büyük hayranlık duyuyorum. Samimi söylüyorum Fenerbahçe'de oynarken onun 25-26 yaşında olduğunu düşünüyordum. Benim için örnek alınacak birisi."