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Spor Josef De Souza: Bence Türkiye'nin en iyisi Gustavo
Spor

Josef De Souza: Bence Türkiye'nin en iyisi Gustavo

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef De Souza, "Süper Lig'deki en iyi orta saha sen misin?" sorusuna, "Bence en iyisi Luiz Gustavo" şeklinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 10:38:00 -
Josef De Souza: Bence Türkiye'nin en iyisi Gustavo

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef De Souza, 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının gecesinde sosyal medyadan soru-cevap etkinliği yaptı.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef De Souza'nın soru-cevap etkinliğindeki cevapları şu şekilde:

Favori Türk yemeğin ne?

-Baklava

Beşiktaş taraftarını özlüyor musun?

-Tribün şovundan video atıp 'telefonunuzun sesi açın' yazdı.

Messi mi Ronaldo mu?

-Ronaldo'ya hayranım çünkü çok hırslı ama Messi'yi de çok seviyorum çünkü yaptığı her şey çok doğal.

Hayatındaki en önemli 3 şey nedir?

-Tanrı, ailem ve işim.

En büyük hayalin ne?

-Şu anda takımımın şampiyon olmasını ve Boğaz'ın siyah - beyaza boyanmasını görmek

Sence kim şampiyon olacak?

-Her gün şampiyonluk için çok çalışıyoruz ama beklememiz lazım. Adım adım gideceğiz. Sonucu hep beraber göreceğiz.

Süper Lig'deki en iyi orta saha sen misin?

-Kendimi en iyi olarak görmüyorum ama en iyiler içinde olmak için çok çalışıyorum. Bence en iyisi Luiz Gustavo.

Beşiktaş'ta ne kadar kalacaksın?

-(Parmaklarıyla) 1-2-3-4-5 yapıp bilmiyorum imasında bulundu.

Milli takıma dönmek ister misin?

-Hayallerimden birisi bu ama zor olduğunu biliyorum. Brezilya'da çok iyi orta saha oyuncuları var.

Atiba ile ilgili ne düşünüyorsun?

-Onun gibi olmak için çalışıyorum. Şarap gibi...

Sence Süper Lig'deki en iyi forvet kim?

-Bana göre Aboubakar.

Arabistan tecrüben nasıldı?

-Daha iyi olabilirdi. Kulüp yönetimindeki olumsuzlukları görünce futbol oynama isteğimi kaybettim. Taraftarlara çok saygı duyuyorum çünkü onlar bunu hak etmiyor.

Türk hakemleri hakkında ne düşünüyorsun?

-Onlar da bizim gibi insan, bazen hata yapabiliyorlar. Asıl problem bazı kulüplerin çok ses çıkararak kazanmak istemesi. Futbol her zaman sahada kazanılır ya da kaybedilir. Hakemlerin yaptıklarına saygım var.

Birlikte oynadığı en iyi 11?

-Dida; Danilo, Otemandi, Toloi, Alexandro; Fernando Reges, Kaka, Ze Roberto; Hulk, Coutinho, Luis Fabiano

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