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Spor Jose Mourinho’dan sıcak gelişme! Fred ve Dzeko ile görüştü
Spor

Jose Mourinho’dan sıcak gelişme! Fred ve Dzeko ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-05-31 11:04:54 - 2024-05-31 11:04:54
Jose Mourinho’dan sıcak gelişme! Fred ve Dzeko ile görüştü

Fenerbahçe’de başkanlık seçimine sayılı günler kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın teknik direktör adayı olarak gösterilen Jose Mourinho, Fred ve Dzeko ile temasa geçtiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlüğe getirmeye hazırlandığı Jose Mourinho'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin son dönemde oynadığı maçları yakından takip eden Portekizli teknik direktörün takım hakkında bilgi toplamaya başladığı ifade edildi.

'İSTANBUL'A GETİRECEĞİM'

Portekizli teknik adam için konuşan Aziz Yıldırım, "Mourinho'yla ben ve Önder Bey 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık gelmesi yönünde. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık. Mourinho'yla cumartesi İngiltere'de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. Tam biterse, önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim. Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim." ifadelerini kullandı.

DEV KARİYER

Teknik Direktör Jose Mourinho, kariyerinde Barcelona, Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'da görev yaptı.

FRED VE DZEKO İLE GÖRÜŞTÜ

TRT Spor'un haberine göre; Jose Mourinho, Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcuları Fred ve Edin Dzeko ile görüşmede bulundu. Fenerbahçe hakkında bilgi alan Jose Mourinho'nun görüşmelerin olumlu referanslarla sonuçlandığı aktarıldı.

Fred ile Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'den ve takımın kalitesinden övgü dolu sözlerle bahsettiği kaydedildi.
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