Jorginho, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Arsenal'in yıldız oyuncusu Jorginho'nun menajeri, Fenerbahçe'ye transfer haberlerine yanıt verdi. Joao Santos, Jorginho'nun Arsenal ve Premier Lig'deki hedeflerine odaklandığını, Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını bildirdi. Jorginho'nun Arsenal ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Arsenal'in yıldız oyuncusu Jorginho'nun menajeri, Fenerbahçe'ye transfer haberlerinin çıkması üzerine açıklama yaptı.Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri - Transferde 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ismi en çok öne çıkan oyunculardan biri olan Jorginho için açıklama geldi.

Jorginho'nun menajeri Joao Santos, "Jorginho, Arsenal'e ve kulübüyle birlikte Premier Lig'deki, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine odaklanmış durumda. Fenerbahçe'ye transfer olmayacak." açıklaması yaptı.

Sözleşmesi 2024 yazında bitiyor

Arsenal'in geçen sezonun devre arasında Chelsea'den kadrosuna kattığı Jorginho'nun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. İtalyan oyuncunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.