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Spor Jorge Jesus'un kadın muhabire yaptığı hareket şaşırttı
Spor

Jorge Jesus'un kadın muhabire yaptığı hareket şaşırttı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, basın toplantısında muhabir Ceren Dalgıç'ın sorduğu soruyu çok beğenirken mimikleriyle muhabire yaptığı hareket olay oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 23:49:00 -

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısında sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Sorulan soruyu beğendi

Jorge Jesus basın toplantısında muhabir Ceren Dalgıç'ın sorduğu, "Rakip ilk maçta 30'un üzerinde faul yaptı. Baskılı oynamaya çalışarak sizin temponuzu kesmeye çalışmışlardı. Bu maçta da aynı baskıyı devam ettirecekler. Nasıl bir önlem alacaksınız, takımı nasıl hazırlarsınız" sorusunu oldukça beğenirken mimikleriyle bunu belli etti.

Sosyal medyada olay oldu

Basın toplantısının ardından alandan ayrılırken bir kez daha Ceren Dalgıç ile göz teması kuran Jorge Jesus, muhabire bir işaret daha yaparken sempatik tavırlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Dalgıç'a ise sorduğu soru sebebiyle sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.

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