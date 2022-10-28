Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına tehdit

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Rennes ile 3-3 berabere biten maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Jesus, 'Oyuncular arasında ayrım yapmasınlar çünkü ben yapmıyorum. Ben böyle bir ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0'dan geri dönüp Rennes ile 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları...

"Bir kere daha Fenerbahçe güzel bir maç çıkardı. Maçın her anı güzeldi. 3-0'dan dönmeniz için inanmanız gerekiyor. Bugün de bunu yaptık. Kazanamadık ama beraberliği sağladık."

"Taraftara seslenmek istiyorum; Bugün Altay'a gösterilen tepki bana gösterilmiş tepkidir. Ben de böyle bir şey istemem. Belirttiğim gibi o tepkiler aynı zamanda bana da yapıldı. Böyle olmamalı. Oyuncular arasında ayrım yapmasınlar çünkü ben yapmıyorum. Ben böyle bir ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor."

"Rennes maçın başında Majer'in pozisyonuyla bizi şaşırttı. İlk yarım saatte Fenerbahçe defansif dengeli sağlamakta zorlandı. Rennes 3 tane kolay gol attı. Müdahale etmemiz gerekiyordu. Futbolda time-out yok. Dolayısıyla maç içerisinde Arao ile Crespo arasında bir pozisyon değişikliği yapmak zorunda kaldım. Çünkü Majer, Crespo'nun arkasında boş kalıyordu. 3-1'e getirince maçı tekrardan çevirebileceğimize inandık. Devre arasında neleri düzeltmemiz gerektiğini düşündük. Bir gol atarsak, bu maçta beraberliği ya da galibiyeti getirebileceğimize inanıyorduk. Miha'nın golünden sonra daha da inandık."

Zico'nun rekorunu kırmak tabii ki isterim. Çünkü bu kazanarak devam ettiğimizin bir göstergesi olur. Zico benim iyi bir arkadaşım. Ben Flamengo'da çalışırken, o Flamengo'nun bir numaralı idolü, kendisiyle röportajlar gerçekleştiriyorduk. Bu rekorda onun adımlarını takip etmek benim için bir mutluluk