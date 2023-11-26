Jorge Jesus'a yan bakılmıyor! İnanılmaz sezon: dünyaya dersi verdi! Araplardan tarihi galibiyet, gol patlaması

Suudi Arabistan Pro Lig 14. hafta maçında Al Hilal, Al Hazem ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı A

l Hilal, sahadan 9-0'lık galibiyetrle ayrıldı.

ZİRVEYİ BIRKAMADI

Karşılaşmada Al Hilal'in gollerini 14. dakikada Aleksandar Mitrovic, 32. dakiada Muhammed Kanno, 43. dakikada Muhammed Al Qahtani, 52 ve 55'te Malcom, 79. dakikada Saleh Al Shehri, 81. dakikada Muhammed Al Burayk, 85. dakikada Malcom ve 90. dakikada Sergej Milinkovic-Savic attı.

Bu sonucun ardından Al Hilal, 38 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Al Hazem, 7 puanda kaldı.

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REKORU TEKRARLADI

Rakibi Al Hazm'ı 9-0 mağluo eden Al Hilal, kulüp kariyerinin en farklı galibiyetini tekrar etti. Suudi Arabistan ekibi daha önce de 2018-19 sezonunda Kral Kupas mücadelesinde karşılaştığı rakibi Al Deraa'yı 9-0 mağlup etmişti.

LİGDE YENİLMEYEN TEK TAKIM

Jorge Jesus liderliğindeki Al Hilal, bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 14 maçta yalnızca 2 beraberlik alan Al Hilal, Kral Kupası'nda da adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

NEYMAR SAKANLANMIŞTI

Sezon başında 80 milyon Euro karşılığında Neymar'ı transfer eden Al Hilal, yıldız ismin sezonu kapatmasına sebep olan sakatlığı sebebiyle sarsıldı. Buna karşın Al Hilal, ligdeki liderliğini sürdürüyor.