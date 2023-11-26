Jorge Jesus'a yan bakılmıyor! İnanılmaz sezon: dünyaya dersi verdi! Araplardan tarihi galibiyet, gol patlaması
Fenerbahçe'den sonra Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Araplar'ın Ligi'nde tarihi bir galibiyete imza attı. Sosyal medyada dünyaya ders niteliğinde olağanüstü çalışma sonrası performans yorumları yağdı
Suudi Arabistan Pro Lig 14. hafta maçında Al Hilal, Al Hazem ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Jorge Jesus'un çalıştırdığı A
l Hilal, sahadan 9-0'lık galibiyetrle ayrıldı.
ZİRVEYİ BIRKAMADI
Karşılaşmada Al Hilal'in gollerini 14. dakikada Aleksandar Mitrovic, 32. dakiada Muhammed Kanno, 43. dakikada Muhammed Al Qahtani, 52 ve 55'te Malcom, 79. dakikada Saleh Al Shehri, 81. dakikada Muhammed Al Burayk, 85. dakikada Malcom ve 90. dakikada Sergej Milinkovic-Savic attı.
Bu sonucun ardından Al Hilal, 38 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Al Hazem, 7 puanda kaldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Al Hilal, ligde gelecek hafta sahasında Al Nassr ile karşı karşıya gelecek. Al Hazem, Riyadh deplasmanına gidecek.İşte elma kabuğu değerlendirme yöntemleri!
REKORU TEKRARLADI
Rakibi Al Hazm'ı 9-0 mağluo eden Al Hilal, kulüp kariyerinin en farklı galibiyetini tekrar etti. Suudi Arabistan ekibi daha önce de 2018-19 sezonunda Kral Kupas mücadelesinde karşılaştığı rakibi Al Deraa'yı 9-0 mağlup etmişti.
LİGDE YENİLMEYEN TEK TAKIM
Jorge Jesus liderliğindeki Al Hilal, bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 14 maçta yalnızca 2 beraberlik alan Al Hilal, Kral Kupası'nda da adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
NEYMAR SAKANLANMIŞTI
Sezon başında 80 milyon Euro karşılığında Neymar'ı transfer eden Al Hilal, yıldız ismin sezonu kapatmasına sebep olan sakatlığı sebebiyle sarsıldı. Buna karşın Al Hilal, ligdeki liderliğini sürdürüyor.
Dünya
İsviçre ülkesi aylık 103 bin TL'ye binlerce işçi arıyor! İşte o ülkede en çok eleman aranan meslekler!
Gündem
İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı Suudi Arabistan’da yapıldı! Bakan Tunç'tan 'Gazze' çağrısı: Türkiye kararını açıkladı!
Aktüel
Türkiye, Çin malı güneş paneli ithalat gözetimi için 5 ülkeye soruşturma yapılacak diyerek duyurdu
Yaşam
Balkanlardan gelen kar İstanbul ilimize yağacak: Bulgaristan bembeyaz! Şapka, eldiven ve atkıları hazırlayın!
Gündem
Cihat Yaycı çılgına döndü: 'Yunanistan bizimdi' dedi, o ülkeye ateş püskürdü! Kahrolmamak elde değil…
Dünya
Batı medyası yine şaşırtmadı! İnsanlık dışı katliama İngiliz The Times'tan büyük skandal manşet: Netanyahu'ya yol haritası
Gündem
Türkiye karşıtı cephe yarıldı! Bölgede hükümet hamleyi yaptı: İmzalanan anlaşma temel referans! Gelişme Türkiye'yi heyecanlandıracak