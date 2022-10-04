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Spor Jorge Jesus düğmeye basıyor! Yıldız isim kızağa çekiliyor...
Spor

Jorge Jesus düğmeye basıyor! Yıldız isim kızağa çekiliyor...

Beşiktaş derbisinde kötü performansıyla eleştirilere maruz kalan Joao Pedro, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus tarafından kızağa çekilecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 16:58:00 -
Jorge Jesus düğmeye basıyor! Yıldız isim kızağa çekiliyor...

Beşiktaş derbisinde kötü performansıyla eleştirilere maruz kalan Joao Pedro, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus tarafından kızağa çekilecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, zorlu derbiden 1 puanla ayrıldı. Kanarya, bu sonuçla ligde bir maç eksikle 7 karşılaşma sonunda 14 puana ulaştı. Fenerbahçe'de, derbi sonrası artı ve eksi alan isimler belli oldu.

Teknik Direktör Jorge Jesus, mücadelenin ardından ekibiyle derbi değerlendirmesinde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı mücadelenin geniş analizini yaptı.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Joao Pedro derbide sınıfta kaldı. Brezilyalı forvet ilk 11'de bulduğu şansı iyi değerlendiremedi. Pedro tüm istatistiklerde kötüydü.

Akşam'a göre; Valencia'ya attığı ara pas dışında ortalıkta görünmeyen Pedro'nun yerine Larnaca maçında Batshuayi formaya yakın.

 

 

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