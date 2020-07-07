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Spor

Jordan Taylor, Japonya'ya transfer oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-07 19:19:56 -
Jordan Taylor, Japonya'ya transfer oldu

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa ekibi ASVEL'de forma giyen Jordan Taylor, Japonya'nın Levanga Hokkaido takımına transfer oldu.

ASVEL Kulübü, 30 yaşındaki ABD'li oyun kurucunun sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldığını ve Levanga Hokkaido'ya katıldığını duyurdu.

Daha önce Galatasaray Doğa Sigorta'da da forma giyen Taylor, geçen yıl katıldığı ASVEL'de bu sezon THY Avrupa Ligi'nde forma giydiği 26 karşılaşmada 8 sayı ve 3,8 asist ortalamasıyla oynadı.

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