Jöleli pasta nasıl yapılır? Çilek jöleli kremalı pasta tarifi

Bu pastayı dilediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Aynı zamanda kremasını yapmadan, pratik bir pasta elde etmenizde mümkün.Peki ama jöleli pasta nasıl yapılır? İşte detaylar...

Malzemeler

Taban malzemeleri;

30-40 adet kakaolu veya sade bisküvi

1 kahve fincanı kahve

1 tatlı kaşığı tereyağı

Krema malzemeleri;

Yarım su bardağı un

yarım su bardağı nişasta

1 su bardağından 2 parmak eksik şeker

1 yumurta sarısı

5 su bardağı süt

1 paket toz vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağ

150 gram labne peyniri ya da toz kremşanti

Jöle malzemeleri;

1 paket çilekli jöle (100 gram)

3 su bardağı sıcak su

10-15 adet çilek

Tabanı için; Bisküvileri blenderdan geçirin ve toz haline getirin. Derin bir kaseye bisküvileri alın. Üzerine, yaptığınız bir fincan kadar kahveyi ve tereyağını ilave edin. Karıştırıp bir hamur elde edin. Kelepçeli bir kalıbı yağlı kağıt ile hazırlayın ve tabanına bu hamuru yayın. Bir bardak yardımıyla sıkıştırın ve bastırın.

Kreması için; Öncelikle süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını koyup iyice çırpın. Homojen bir kıvam elde edin ve ocağa alın. Kaynamaya başlayınca tereyağı ve vanilyayı içerisine ekleyip ocaktan alın.

Soğuması için kenara alın. Ara sıra gidip gelip karıştırarak, üzerinin kabuk bağlamadan soğumasını sağlayın. Sıcağı çıktıktan sonra içerisine toz kremşanti veya labne peyniri ilave edip, blenderdan geçirin. Bisküvi tabanının üzerine bu kremayı yayın.



Jöle için; Bir kap içerisinde sıcak su ile jöleyi açın. Kremanın üzerine çilekleri dizin ve jöleyi çileklerin üstüne dökün. Ortalama 3-4 saat kadar dolapta bekletin ve servis edin.

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