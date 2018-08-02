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Joker olduğu anlaşılınca camdan atlayıp bacaklarını kırdı!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ehliyet sınavı öncesinde bir adayın yerine sınava girmek isteyen joker aday açığa çıkınca camdan atlayıp bacaklarını kırdı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:18
Joker olduğu anlaşılınca camdan atlayıp bacaklarını kırdı!

Bandırma Halk Eğitim Merkezi E-Sınav salonunda yaşanan olayla ilgili yetkililerden edinilen bilgilere göre; Bandırma Halk Eğitim Merkezi E-Sınav salonunda sınava girecek adaylar arasında kimlik kontrolünde başkasının yerine girmeye çalışan bir joker aday tespit edildi. Adana'da bulunan özel bir sürücü kursunda eğitim gören ve sınav için yapılan kontrolde sınava girmesi gereken aday A.A (18)'nın yerine sınava girmeye çalışan M.B.(22) yapılan kontrolde tespit edildi.

M.B. polisten kaçmak için Halk Eğitim Merkezi binasının giriş katındaki pencereden bodrum kattaki merdivenlere atladı. Atlama sonucunda iki bacağı kırılan ve topuğu zedelenen M.B. polis gözetiminde Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.B. ile ilgili gerekli işlemlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 10:18
  1. Adana
  2. Balıkesir
  3. Skandal
  4. Sınav
  5. Ekmel Ile Ilgili SınavSoruları
  6. joker
  7. camdan atladı

YORUM YAZ

  • RecepRecep1 sa önce
    Böylece trafikte serseri mayın gibi dolaşan trafik canavarlarının, Trafik magandalarının nasıl ortaya çıktığını öğreniyoruz. Bu örnekte olduğu gibi trafikte dolaşması çok tehlikeli olan nicesi hak etmediği halde ehliyet alıp millete hayatı zehir ediyor
  • RecepRecep1 sa önce
    Böylece trafikte serseri mayın gibi dolaşan trafik canavarlarının, Trafik magandalarının nasıl ortaya çıktığını öğreniyoruz. Bu örnekte olduğu gibi trafikte dolaşması çok tehlikeli olan nicesi hak etmediği halde ehliyet alıp millete hayatı zehir ediyor
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