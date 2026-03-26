Uykusuz geceler başlıyor mu? ‘Şoförler konuşursa Özgür Özel yanar’

Gazeteci Tamar Tanrıyar; yolsuzluk, rüşvet ve irtikap gibi mide bulandıran olaylarla gündemi meşgul eden CHP'yi zıplatmaya devam ediyor.

Tanrıyar'ın son iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Yaptığı açıklamalarla kulisleri hareketlendiren Tamar Tanrıyar, CHP Genel Özgür Özel ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi.

"Şimdi Özgür Özel için uykusuz geceler başlıyor." diyen gazeteci Tamar Tanrıyar'ın ifadeleri şöyle:

İKİ ŞOFÖR KONUŞURSA ÖZGÜR TUTUKLANABİLİR!



MUHİTTİN’İN 20 MİLYONU, ÖZGÜR’Ü ARTIK HER AN EKREM’E KOMŞU YAPABİLİR! MİLLETVEKİLLİĞİ KURTARMAZ!



HOŞGELSİN BAY KEMAL!

İki arabayla ve 20 milyon dolarla Antalya’dan Manisa’ya giden Muhittin Böcek’in şoförleri bugün Antalya’da gözaltına alınıp, İstanbul’a getirildi!.. Yani buyrun cenaze namazına…

Şimdi Özgür Özel için uykusuz geceler başlıyor. İki şoför, Aydın Günaydın ve Özer Aydın, İstanbul Başsavcılığı’nın emriyle getirtildi ve şu anda sorgulanıyorlar.

Zaten Adalet Bakanı HTS kayıtlarını açıklamıştı. Şimdi de şahitler tüm detayları verdi mi, bırakın Özgür Özel’i, CHP tümden kapatılabilir!

Ama daha önce dediğim başka bir durum var. İstinaftan her an mutlak butlan kararı çıkabilir. O zaman parti kapanmaz ve Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına gelir. Sadece Özgür ve yandaşları mahvolur! Kişilerin parasal

ve yolsuzluklar üzerinden kurduğu düzenden kurtulan CHP beklenen ana muhalefet partisi olma görevini yapmaya başlar.

Özgür ne olur?.. Bir kere başka bir durum var. Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyle gündeme taşımam şart olan, darbe tutanaklarında kod adı “ECZACI” olan kişinin konusu da var!.. Ve Fetö ziyaretleri!.. Evinde 20 milyon dolar ele geçirilen bir Fetöcü kadını defalarca ziyaret etmesi… Vallahi Özgür, 20 milyon doları olmayanı tanımıyor galiba!..

Bir de dün New York’taki gizli evini söylemiştim ya, şimdi onu da bir avukatın üzerine yapmış, böyle saklanacağını sanıyor!

Bakın, bu işler Ağır Cezalık ve Özgür Özel’i bu kez milletvekili olmak kurtarmaz. Anayasa’nın 14. Maddesi bu konuda açık…

Ve medyadaki yalanlar… Kapki dönmüş-müş!.. Adamın zaten itirafları etkin pişmanlık için kabul edilmeyip, hapse geri gönderilmişti. Şimdi Özgür alenen yalan söylüyor, kendi medyası da çanak tutuyor.