Çörek otunu çiğnemeden yutmayın: İşte doğru kullanım şekli burada...
Çörek otunu çiğnemeden yutmayın: İşte doğru kullanım şekli burada...

Çörek otu ile ilgili bu detaya dikkat etmelisiniz.

Foto - Çörek otunu çiğnemeden yutmayın: İşte doğru kullanım şekli burada...

Binlerce yıldır şifa niyetine kullanılan, "Ölümden başka her derde deva" olarak anılan çörek otu, modern bilimin de merceği altında. Ancak bu mucizevi tohumdan tam anlamıyla faydalanmak sanıldığı kadar basit değil. Pek çok kişi sabahları aç karnına bir kaşık çörek otunu suyla yutuyor ve şifa bekliyor. Oysa uzmanlar uyarıyor: Çörek otunu çiğnemeden yutmak, fayda yerine zarar getirebilir veya hiçbir etki göstermeyebilir! Peki, çörek otu yutulursa ne olur?

Foto - Çörek otunu çiğnemeden yutmayın: İşte doğru kullanım şekli burada...

Çörek otunu çiğneyerek tüketen de var, yutarak tüketen de var. Peki, hangisi doğru, çörek otunu yutmak faydalı mı?

Foto - Çörek otunu çiğnemeden yutmayın: İşte doğru kullanım şekli burada...

Çörek otunun tüm şifası, sert kabuğunun altında gizli. Bu sert kabuk, tohumun içindeki değerli yağları ve etken maddeleri dış etkenlerden koruyor.

Foto - Çörek otunu çiğnemeden yutmayın: İşte doğru kullanım şekli burada...

1. Emilim Gerçekleşmez Çörek otunu bütün halde yuttuğunuzda, sindirim sisteminiz bu sert kabuğu parçalamakta zorlanır. Tohum, mideden ve bağırsaklardan neredeyse hiç sindirilmeden, yani etken maddelerini bırakmadan geçer ve vücuttan atılır. Beklediğiniz şifa, kelimenin tam anlamıyla boşa gider.

Foto - Çörek otunu çiğnemeden yutmayın: İşte doğru kullanım şekli burada...

2. Mideyi Yorabilir Sert ve sindirilemeyen tohumlar, özellikle hassas mideye sahip kişilerde şişkinlik, gaz veya sindirim güçlüğüne neden olabilir.

Foto - Çörek otunu çiğnemeden yutmayın: İşte doğru kullanım şekli burada...

İŞTE DOĞRU KULLANIM ŞEKLİ: MUCİZEYİ SERBEST BIRAKIN Çörek otunun içindeki "timokinon" adlı o güçlü bileşenden ve diğer değerli yağlardan faydalanmak için tohumların patlatılması gerekir.

Foto - Çörek otunu çiğnemeden yutmayın: İşte doğru kullanım şekli burada...

EN ETKİLİ YÖNTEM: TAZE ÇİĞNEMEK En doğru ve en etkili yöntem, çörek otunu ağzınıza alıp dişlerinizle ezerek çiğnemektir. Çiğneme esnasında tohumdaki acımsı tadı ve aromatik kokuyu hissedeceksiniz; bu, şifalı yağların serbest kaldığının kanıtıdır. Acı tadı tolere edemiyorsanız, çiğnedikten hemen sonra su içebilirsiniz.

Foto - Çörek otunu çiğnemeden yutmayın: İşte doğru kullanım şekli burada...

ALTERNATİF YÖNTEM: TAZE ÖĞÜTMEK Çiğnemek zor geliyorsa, çörek otunu bir kahve değirmeni veya havan yardımıyla taze taze öğütebilirsiniz. Ancak dikkat! Öğütülmüş çörek otu hava ile temas ettiğinde hızla okside olur ve faydalı özelliklerini kaybeder. Bu nedenle sadece tüketeceğiniz kadarını öğütün ve bekletmeyin.

Foto - Çörek otunu çiğnemeden yutmayın: İşte doğru kullanım şekli burada...

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR? Zamanlama: En yüksek fayda için sabah aç karnına, kahvaltıdan 15-20 dakika önce tüketilmesi önerilir. Miktar: Günde 1 çay kaşığı (yaklaşık 2 gram) yeterlidir. Fazlası mideyi yorabilir. Bal ile Karışım: Tadını yumuşatmak ve etkisini artırmak için taze öğütülmüş çörek otunu bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Hamilelerin ve düzenli ilaç kullananların çörek otu tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir.

