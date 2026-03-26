Çörek otunu çiğnemeden yutmayın: İşte doğru kullanım şekli burada...

Binlerce yıldır şifa niyetine kullanılan, "Ölümden başka her derde deva" olarak anılan çörek otu, modern bilimin de merceği altında. Ancak bu mucizevi tohumdan tam anlamıyla faydalanmak sanıldığı kadar basit değil. Pek çok kişi sabahları aç karnına bir kaşık çörek otunu suyla yutuyor ve şifa bekliyor. Oysa uzmanlar uyarıyor: Çörek otunu çiğnemeden yutmak, fayda yerine zarar getirebilir veya hiçbir etki göstermeyebilir! Peki, çörek otu yutulursa ne olur?