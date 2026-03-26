Dev inşaat şirketi konkordato ilan etti: 7 firma için kritik süreç başladı
Türkiye’nin önde gelen inşaat gruplarından Özdemir Holding, finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verirken, şirketin kaderini belirleyecek kritik tarih açıklandı.
İnşaat sektöründe önemli projelere imza atan Özdemir Holding, yaşadığı finansal darboğaz sonrası konkordato ilan etti. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, holding ve bağlı 6 şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.
Karar kapsamında, grubun mali durumunu detaylı şekilde incelemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Denetim sürecinde şirketin borçlarını ödeme kapasitesi ve yeniden yapılandırma ihtimali değerlendirilecek.
YÜKSEK FAİZ BASKISI ETKİLİ OLDU
Uzmanlara göre, artan faiz oranları ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar şirketin nakit akışını ciddi şekilde zorladı. Bu durum, holdingin “iflas öncesi son çıkış” olarak görülen konkordato sürecine başvurmasına neden oldu.
Konkordato kapsamına giren şirketler arasında inşaat, reklam ve mobilya alanlarında faaliyet gösteren toplam 7 firma bulunuyor. Süreç boyunca şirketler faaliyetlerine devam edebilecek ancak mali denetim sıkı şekilde sürdürülecek.