Dev inşaat şirketi konkordato ilan etti: 7 firma için kritik süreç başladı
Ekonomi

Dev inşaat şirketi konkordato ilan etti: 7 firma için kritik süreç başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dev inşaat şirketi konkordato ilan etti: 7 firma için kritik süreç başladı

Türkiye’nin önde gelen inşaat gruplarından Özdemir Holding, finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verirken, şirketin kaderini belirleyecek kritik tarih açıklandı.

İnşaat sektöründe önemli projelere imza atan Özdemir Holding, yaşadığı finansal darboğaz sonrası konkordato ilan etti. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, holding ve bağlı 6 şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Karar kapsamında, grubun mali durumunu detaylı şekilde incelemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Denetim sürecinde şirketin borçlarını ödeme kapasitesi ve yeniden yapılandırma ihtimali değerlendirilecek.

 

YÜKSEK FAİZ BASKISI ETKİLİ OLDU

Uzmanlara göre, artan faiz oranları ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar şirketin nakit akışını ciddi şekilde zorladı. Bu durum, holdingin “iflas öncesi son çıkış” olarak görülen konkordato sürecine başvurmasına neden oldu.

Konkordato kapsamına giren şirketler arasında inşaat, reklam ve mobilya alanlarında faaliyet gösteren toplam 7 firma bulunuyor. Süreç boyunca şirketler faaliyetlerine devam edebilecek ancak mali denetim sıkı şekilde sürdürülecek.

 

KÜRESEL PROJELERLE TANINIYORDU

Özdemir Holding, sadece Türkiye’de değil, uluslararası projeleriyle de dikkat çekiyordu. Katar büyükelçilikleri başta olmak üzere birçok diplomatik yapı, otel ve kamu projesine imza atan şirket; Azerbaycan, Kırgızistan ve Orta Doğu’da da faaliyet gösteriyordu.

Mahkeme, sürecin kritik aşaması için 6 Haziran 2026 tarihini işaret etti. Bu tarihe kadar yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, şirket hakkında iflas kararı verilmesi gündeme gelebilecek.

Ekonomistler, bu gelişmenin yalnızca bir şirketi değil, inşaat sektöründeki genel finansal baskıyı da gözler önüne serdiğini belirtiyor.

