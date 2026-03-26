Oğuzhan Uğur CHP diktasına boyun eğdi! Baraj patladı yalanında öyle Gürsel Tekin röportajında böyle

yeniakit.com.tr

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri Hatay’dı. Arama kurtarma faaliyetleri canhıraş şekilde devam ederken Oğuzhan Uğur isimli “şaklabanın” sahibi olduğu BabalaTV “baraj patladı” yalanıyla çalışmaları sabote etti. BabalaTV’nin yalanı yüzünden Hatay’daki faaliyetler aksadı, enkaz altında yardım bekleyen binlerce yaralı mağdur oldu. İddialara göre o gece Hatay’daki çalışmalar aksadığı için hayatını kaybeden depremzedeler vardı!..

Aynı Oğuzhan Uğur, şimdi de sansürcü CHP’nin sözünden çıkmamak için kendi tükürüğünü yalamakla itham ediliyor. Zira 27 Şubat’ta CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile bir program çeken Uğur, CHP yönetiminin baskıları nedeniyle söz konusu bölümü yayınlayamadı.

CHP’Lİ BELEDİYE SALON VERMEDİ

İstanbul İl başkanı Gürsel Tekin’e CHP medyasında sansür sürerken, YouTuber Oğuzhan Uğur, Tekin’i BabalaTV’de konuk edeceğini açıklamıştı.

Oğuzhan Uğur'a çekim için hiç bir CHP'li belediye salon tahsis etmedi, Program 28 şubat'ta bir otelde çekilmek zorunda bırakıldı.

CHP BASKI YAPTI, PROGRAM YAYINLANMADI

Çekimlerin üzerinden tam 4 hafta geçmesine rağmen Oğuzhan Uğur programı yayınlamadı. Kulisler de Oğuzhan Uğur'a CHP'den programı yayınlamaması yönünde baskısı yapıldığı iddia ediliyor.

YALANDAN KORKMADI CHP’DEN KORKTUĞU KADAR

Sosyal medyada Oğuzhan Uğur için, “Hey gidi demokrasi havarisi Oğuzhan hey, düştüğün hallere bak” diyen vatandaşlar, “Oysa, ‘Deprem bölgesinde Baraj patladı’ yalanını ne kolay da yayınlayıvermiştin” hatırlatması yaptılar!..