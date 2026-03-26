Üniversitelerimizin yükselişi sürüyor! İlk 500’de 11 Türk üniversitesi Hani iddianame paçavra idi! At yalanı varsa inananı Türk gemisine şok saldırı: İDA ile yapıldığını düşünüyoruz Hem katil hem salak... İsrail askeri bakın kaç dolar karşılığında tüm kordinatları İran'a satmış Hizbullah'tan füze yağmuru: Siyonist İsrail’in iki tankı yerle bir edildi Bakan Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e sert cevap: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla susuyorum! İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınan 14 ünlü isim adliyede İsrail'in gözü Ege'de! Yahudiler Türkiye'nin dibindeki adaları Yunanlardan satın alacak! Cumhuriyet ve Sözcü arasına karakeçi girdi! TUSAŞ katillerini savunanlara gözaltı doğru mu, yanlış mı? Sarı şeytan Trump, İran'ı kansere benzetti: Orta Doğu’dan kesip atılması gerek
Gündem
Güvenlik ekipleri apar topar harekete geçti: Esrarengiz cihaz kıyıya vurdu!

DHA

Ordu’nun Fatsa ilçesi sahiline, insansız hava ya da deniz aracı olabileceği değerlendirilen esrarengiz bir cihaz vurdu. Apar topar bölgeye gelen güvenlik ekipleri, cihazın ne olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi’nde kıyıya vuran cihazı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 50 santimetre genişliğinde olduğu belirtilen cismin, insansız deniz ya da hava aracı olabileceği değerlendirildi. Ordu Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, cihazda herhangi bir patlayıcı madde veya mühimmat bulunmadığı tespit edildi.

Fatsa Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı doğrultusunda söz konusu cisim, daha kapsamlı incelemeler için İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili Ordu Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

PATLAYICIYA RASTLANMADI

"Fatsa ilçemizin Bolaman Mahallesi'nde, 26.03.2026 Perşembe günü (bugün) saat 10.00 sıralarında yaklaşık 2 mt x 50 cm ebatlarında insansız deniz veya hava aracı olduğu değerlendirilen bir cihaz sahilde kıyıya vurmuştur. Ordu İl Jandarma Komutanlığı/Kriminal Şube Müdürlüğü PAMİT ekiplerince yapılan incelemede, cihazda patlayıcı madde veya mühimmat olmadığı tespit edilmiştir. Fatsa Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda cihaz gerekli incelemelerin yapılması maksadıyla Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı/OYİ Timine teslim edilmiş olup, Kriminal Daire Başkanlığına gönderilecektir."

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

