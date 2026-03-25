İran yok ederiz dedi! O ülke için amansız saldırı uyarısı!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
İran yok ederiz dedi! O ülke için amansız saldırı uyarısı!

İran'a ait stratejik bir adanın işgal edileceği yönündeki istihbaratların ardından Tahran yönetimi bölge ülkelerine yönelik çok sert bir mesaj yayımladı. Olası bir operasyona destek veren ülkelerin tüm enerji ve ulaşım ağlarının hedef alınacağı açıklandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında hiçbir sınır tanımayacaklarını belirtti. Düşman güçlerin bölgedeki bir aktör üzerinden İran adalarını ele geçirme planı yürüttüğünü ifade eden Galibaf, bu plana dahil olan ülkelerin hayati altyapısının yerle bir edileceği uyarısında bulundu. Herhangi bir işgal girişimi durumunda, saldırıya yataklık eden ülkenin ekonomik ve lojistik damarlarının amansız saldırıların hedefi olacağı vurgulandı.

Bölgedeki gerilimin her an sıcak çatışmaya dönüşebileceği bir dönemde gelen bu açıklama, enerji koridorlarının güvenliğini de tekrar tartışmaya açtı. Galibaf, özellikle petrol ihracatı için hayati önem taşıyan adaların korunması için ordunun teyakkuzda olduğunu ve tüm kısıtlamaların kaldırılabileceğini işaret etti. Tahran'ın bu hamlesi, hem bölge başkentlerine hem de uluslararası güçlere karşı net bir caydırıcılık mesajı olarak değerlendiriliyor.

