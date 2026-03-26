İletişim Başkanı Duran'dan 'güçlü Türkiye' mesajı: Ülkemiz emin ellerde, tuzaklara düşmeyeceğiz
İletişim Başkanı Duran’dan ‘güçlü Türkiye’ mesajı: Ülkemiz emin ellerde, tuzaklara düşmeyeceğiz

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bölgesel bir güçten küresel bir aktöre dönüştüğünü vurguladı. Orta Doğu’daki ‘ateş çemberine’ rağmen Türkiye’nin ilkeli duruşuyla huzur adası kalmayı başardığını belirten Duran, "Türkiye, emin ellerde kararlı yürüyüşünü sürdürecektir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin son dönemde izlediği aktif ve yerli dış politika stratejisinin sonuçlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Mart’taki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı tarihi uyarılara atıfta bulunan Duran, Türkiye’nin bölgesel çatışmaların uzağında, ancak diplomatik masanın merkezinde yer aldığının altını çizdi.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, etkinliği giderek artan bir ülke konumuna gelmiştir" ifadesini kullandı.

Duran'ın, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Mart'taki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları ve Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili açıklamalarından bölümler ve yürütülen diplomatik faaliyetler" yer aldı.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, etkinliği giderek artan bir ülke konumuna gelmiştir. Ülkemiz, izlediği ilkeli dış politika sayesinde çatışma süreçlerini doğru analiz etmiş, milletimizin huzurunu ve güvenliğini öncelemiş, tuzaklara düşmeden ateş çemberinin dışında kalmayı başarmıştır. Türkiye, emin ellerde, ilkeli ve kararlı yürüyüşünü aynı azim ve istikrarla sürdürecektir."

Serhat

Melek

