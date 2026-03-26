Alkol alan gencin ibretlik olayı Demek ki alkol dertlerin dermanı değilmiş

Eskişehir'de ailevi sıkıntıları sebebiyle kendisini silahla odaya kilitleyip evinin camlarını kıran alkollü genç, Özel Hareket timlerince etkisiz hale getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, 71 Evler Mahallesi Mektep Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.Y. isimli genç adam, yaşadığı ailevi sorunlar sebebiyle bunalıma girdi. Alkol de alan genç, bir tabanca ile kendisini eve kilitledi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin S.Y.'yi bir türlü ikna edememesi sebebiyle uzlaştırmacı ve itfaiye ekipleri istendi. Alkol etkisinde olan ve sakinleştirilemeyen genç adam, evinin camlarını kırıp kendisine zarar verdi.

Tüm çabalar sonuçsuz kalınca özel harekat timleri devreye girdi. İkinci kattaki evinin camında bulunan genç, kapıyı kırarak içeriye giren özel harekat timlerince etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen ve elinde cam kesiği bulunan S.Y., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, mahallede paniğe sebep olan olayla ilgili inceleme başlattı.