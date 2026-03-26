İran askerlik yaşını 12'ye indirdi

Muhalif İran medyası İran International'ın İran Devlet medyasına dayandırdığı habere göre, İran Devrim Muhafızları'ndan bir yetkili, savaşla ilgili destek görevlerine katılım için asgari yaşın 12'ye indirildiğini söyledi. Tahran'daki Muhafızlar'ın kültür yetkilisi Rahim Nadali, “İran İçin” adlı bir girişimin devriye, kontrol noktaları ve lojistik gibi faaliyetlere yardımcı olacak 12 yaşına kadar reşit olmayan çocukların topladığını söyledi. Habere göre Nadali, “Gönüllü olanların yaşı düştüğü ve katılmak istediklerini belirttikleri için, asgari yaşı 12'ye indirdik,” dedi. 12 ve 13 yaşındaki çocukların artık isterlerse katılabileceklerini de sözlerine ekledi.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ülkede ölenlerin sayısı 1.348'i, yaralıların sayısı ise 17 bini aştı.