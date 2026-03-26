Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran askerlik yaşını 12'ye indirdi

İran muhalif medyasının İran Devlet Televizyonu'na dayandırdığı bir habere göre İran Devrim Muhafızları, savaş destek görevleri için askere alınacak personelin asgari yaşını 12’ye indirdi. Çocuklar devriye, kontrol noktası, lojistik birimlerde görev alacak. Devrim Muhafızları yetkilisi Rahim Nadali, sadece gönüllü katılım talebi doğrultusunda yaş sınırını düşürdüklerini söyledi.

Muhalif İran medyası İran International'ın İran Devlet medyasına dayandırdığı habere göre, İran Devrim Muhafızları'ndan bir yetkili, savaşla ilgili destek görevlerine katılım için asgari yaşın 12'ye indirildiğini söyledi. Tahran'daki Muhafızlar'ın kültür yetkilisi Rahim Nadali, “İran İçin” adlı bir girişimin devriye, kontrol noktaları ve lojistik gibi faaliyetlere yardımcı olacak 12 yaşına kadar reşit olmayan çocukların topladığını söyledi. Habere göre Nadali, “Gönüllü olanların yaşı düştüğü ve katılmak istediklerini belirttikleri için, asgari yaşı 12'ye indirdik,” dedi. 12 ve 13 yaşındaki çocukların artık isterlerse katılabileceklerini de sözlerine ekledi.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ülkede ölenlerin sayısı 1.348'i, yaralıların sayısı ise 17 bini aştı.

