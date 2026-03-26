Türkiye'nin gökyüzündeki yeni kalkanı için düğmeye basıldı! Eleştirilere tokat gibi cevap geldi!

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin hava savunma kapasitesine yönelik eleştirileri "eksik, parçalı ve bütüncül bir bakıştan uzak" olarak nitelendirdi. Konuşmasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Tipioğlu, "Türkiye'nin artık savunmasını tartışan değil; savunmasını kuran, güçlendiren bir ülke konumundadır. Bu gökyüzü artık sahipsiz değildir, bu gökyüzü Türkiye'nindir. Bu gökyüzü artık Türkiye'nin hakimiyeti altındadır" dedi

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, Türkiye'nin savunma sanayii yatırımları ve hava sahası güvenliği üzerinden yürütülen tartışmalara sert tepki gösterdi. Tipioğlu, Türkiye'nin artık savunmasını başkalarına ihale eden değil, kendi "Çelik Kubbe"sini inşa eden bir güç olduğunu ifade etti.

"Parçalı Bakış Açısı Gerçeği Yansıtmaz"

Hava savunma kapasitesine yönelik yapılan yorumların "bütüncül bakıştan uzak" olduğunu söyleyen Tipioğlu, Türkiye'nin güvenliğinin tek bir sisteme ya da tek bir füzeye endekslenemeyecek kadar karmaşık ve güçlü bir mimariye sahip olduğunu belirtti. Tipioğlu, "Erken uyarı radarlarından komuta kontrol merkezlerine kadar alçak, orta ve yüksek irtifada tam bir güvenlik şemsiyesi kurduk" dedi.

"Gök Vatan Türkiye'nindir"

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİPER, HİSAR ve KORKUT sistemlerinin önemine değinen Tipioğlu, savunma sanayiinin bir tercih değil, milli bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Başkan Erdoğan'ın kararlılığına vurgu yapan Tipioğlu, "Bu gökyüzü artık sahipsiz değildir. Gök Vatan artık tam güven altındadır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Tipioğlu sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye'nin artık savunmasını tartışan değil; savunmasını kuran, güçlendiren bir ülke konumundadır. Bu gökyüzü artık sahipsiz değildir, bu gökyüzü Türkiye'nindir. Bu gökyüzü artık Türkiye'nin hakimiyeti altındadır.

Tükiye Yüzyılı; güçlü liderlik, güçlü savunma ve güçlü Türkiye demektir.

Konuşmasının savunma sanayiine emek veren mühendislere ve işçilere teşekkür eden Tipioğlu, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan personeli de rahmetle anarak, Türkiye'nin savunma projelerinden asla geri adım atmayacağı mesajını verdi.