Yüzde 15’i bırak yüzde 85’e bak! Bunun adı ‘biz zenginlerin gazetesiyiz’ demek
Milletin gazetesi Akit gerçekleri haykırmaya devam ederken, kalemini şer odaklarının emrine veren malum medya organları yine kirli bir algı operasyonuna soyundu. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Halkın yüzde 85'i zamdan etkilenmeyecek" sözlerini görmezden gelen holding medyası, nisan yalanlarıyla vatandaşın huzuruna kastediyor.
Ali Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili programında bu kirli oyunu deşifre etti. Karahasanoğlu, Sözcü, Cumhuriyet ve Milli Gazete gibi yayınların sadece %15'lik tuzu kuru kesimin, yani yalı ve villalarda oturanların derdine düştüğünü vurguladı.
Fatura üzerinden yapılan algı operasyonuna tokat gibi bir cevap veren Karahasanoğlu, 4.000 TL'nin altındaki faturaların devlet desteğiyle korunmaya devam edeceğini, sadece yüksek tüketim yapan imtiyazlı tabakanın bu desteğin dışında kalacağını belirtti.
Ali İhsan Karahasanoğlu yazdı: Villalar, bavullar ve milyarlık vurgun... İmamoğlu için hesap vakti!
Ali Karahasanoğlu Fondaş medyanın kirli çarkını deşifre etti: Bağımsız değil CHP kökenli tetikçiler