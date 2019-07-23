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Johnson'a ilk tebrik Donald Trump'tan

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilerek yeni başbakan olan Boris Johnson'ı ilk tebrik eden isim yakın dostu olan ABD Başkanı Donald Trump oldu.

23 Temmuz 2019 Salı 17:58
Johnson'a ilk tebrik Donald Trump'tan

İngiltere'de Theresa May'in istifası sonrası ülkenin yeni başbakanı Boris Johnson oldu. Johnson'a ilk tebrik ise ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Twitter'dan tebrik mesajı yayınlayan Trump, "Muhteşem olacak" dedi.

Johnson'ın altında çalışmak istemeyen Adalet Bakanı Gauke istifa edeceğini duyururken dün de Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan İşçi Parti, Johnson'ın dışişleri bakanlığının meşru olmadığını duyurarak, "Halkın desteğini almalı. Genel seçimlere gidilmeli" açıklamasını yaptı.

Boris Johnson aslında Türkiye’nin de yakından tanıdığı bir isim… İttihat ve Terakki karşıtlığıyla bilinen ve linç edilerek öldürülen Ali Kemal’in torunu olan Johnson, iki dönem boyunca İngiltere’nin başkenti Londra’nın belediye başkanı olarak görev almıştı. Bu görevinin ardından vekillik yapan Johnson, 2016-2018 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev almıştı.

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:58
  1. boris johnson
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