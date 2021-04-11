  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Hala 50 bin'in üzerinde seyrediyor!

O ülkenin Dışişleri Bakanı açıkladı: Çin’in Uygur Türkleri üzerindeki baskısına ilişkin güvenilir raporlar var

Bakan Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitim istiyoruz ama...

CHP'li Tunç Soyer’den algı operasyonu! Valilik yalanladı

Erdoğan ve Zelenskiy'den önemli açıklamalar! "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz"

Koltuk krizinin arkasından bakın ne çıktı: AB liderine Erdoğan müdahalesi!

Vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyerek gişede çakılmıştı! Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasındaki kavgada binlerce lira havada uçuştu

İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye Rusya'nın Kafkasya'daki etkisini bitirdi

Duyurdular: TB2 SİHA'lar tespit etti! Rusya'nın korkulu rüyası ilk defa o bölgede

Erdoğan'ın kararı sevindirdi! "Bir taşla iki kuş vuruldu"
Dünya Johnson Prens Philip'in cenaze törenine katılmayacak
Dünya

Johnson Prens Philip'in cenaze törenine katılmayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Meghan Markle'ın, 99 yaşında yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in 17 Mayıs’ta düzenlenecek cenaze törenine koronavirüs nedeniyle katılmayacağı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 01:18:00 -
Johnson Prens Philip'in cenaze törenine katılmayacak

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada, ülkede devam eden Kovid-19 önlemleri kapsamında cenaze törenlerine en fazla 30 kişinin bulunabileceği hatırlatılarak Başbakan Boris Johnson’ın Prens Philip’in cenaze törenine katılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Johnson’ın, cenaze törenine daha fazla kraliyet ailesi üyesinin katılımının sağlanması için bu yönde bir karar aldığı kaydedildi.

Öte yandan, Johnson’ın liderliğini yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti, ülkede gelecek ay yapılacak yerel seçimler için yürüttükleri çalışmaları 17 Nisan’a kadar durdurdu.

Bununla birlikte, İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Sussex Düseşi Meghan Markle'ın da cenaze törenine katılmayacağı bilgisi verildi.

Kraliyet ailesi Prens Philip'in cenaze töreninin, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 17 Nisan'da halka kapalı gerçekleştirileceğini ve katılımın 30 kişiyle sınırlı tutulacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşar Nuri'yi bile solladı! Kemalist ilahiyatçıdan skandal ötesi sözler
Gündem

Yaşar Nuri'yi bile solladı! Kemalist ilahiyatçıdan skandal ötesi sözler

Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç, 'Laiklik olmazsa din adamlarını aklınızı fare gibi kemirir' diyerek din adamlarına hakaret etti.
Ahmet Hamdi Çamlı: Laiklik masaya yatırılması gereken bir problemdir
Siyaset

Ahmet Hamdi Çamlı: Laiklik masaya yatırılması gereken bir problemdir

"Laiklik ihdası" notuyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Laiklik hiçbir ö..
Hikmet Hacıyev: Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmalıyız
Siyaset

Hikmet Hacıyev: Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmalıyız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Türk Konseyi üyesi ülkelere karşı sosyal medyada yürütülen karalama kampanyalarının önlenm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay