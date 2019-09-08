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Johnson kabinesinde 2'nci çatlak: Çalışma Bakanı...

İngiltere'de Çalışma Bakanı Rudd, istifa ettiğini açıkladı.

08 Eylül 2019 Pazar 10:31
Johnson kabinesinde 2'nci çatlak: Çalışma Bakanı...

İngiltere'de Çalışma Bakanı Amber Rudd, Twitter'dan yayımladığı mesajla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bakan Rudd, görevini bırakmasına gerekçe olarak Başbakan Boris Johnson'ın 21 milletvekilini Muhafazakar Partinin parlamento grubundan ihraç etmesini gösterdi.

"İyi, sadık Muhafazakarlar ihraç edilirken seyirci kalamam." ifadesini kullanan Rudd, partisinin parlamento grubundan da ayrıldığını kaydetti.

Johnson'ın kardeşi Jo Johnson da önceki gün kabinedeki görevinden ve milletvekilliğinden istifa etmişti. 

Jo Johnson istifa gerekçesini aile bağlarına sadakat ile ülke çıkarları arasında kalması olarak açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:31
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