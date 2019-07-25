Johnson: "Brexit İngiltere’yi dünyanın en büyük yeri yapacak" İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson Brexit’in İngiltere’yi dünyanın en büyük yeri yapacağı sözünü verdi.

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson Brexit’in İngiltere’yi dünyanın en büyük yeri yapacağı sözünü verdi.

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson Parlamentoda gerçekleştirdiği ilk konuşmasında, 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden ayrılmanın İngiltere’yi dünyanın en büyük yeri yapacağını söyledi. Johnson, "MisyonumuzBüyük Britanya’yı birleştirmek, yeniden enerji vermek ve bu ülkeyi dünyadaki en büyük yer haline getirmek için 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden ayrılmaktır" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.