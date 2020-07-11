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Aktüel

John Williams eserleriyle bu akşam TRT 2'ye konuk olacak

Usta sanatçının unutulmaz parçalarından oluşan ve 18-19 Ocak'ta kaydedilen "John Williams Viyana'da" konseri, bu akşam 20.00'de dinleyicilerin beğenisine sunulacak

Yeniakit Publisher
2020-07-11 12:44:53 -
John Williams eserleriyle bu akşam TRT 2'ye konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Modern çağın en önemli ve popüler senfonik film müziği bestecilerinden biri olarak gösterilen ABD'li besteci, orkestra şefi, klasik gitarist ve piyanist John Williams, TRT 2'de müzikseverlerle buluşacak.

Usta sanatçının unutulmaz parçalarından oluşan ve 18-19 Ocak 2020'de kaydedilen "John Williams Viyana'da" konseri, bu akşam 20.00'de dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Alman kemancı Anne-Sophie Mutter'in de Williams'a eşlik ettiği ve "The Flight To Neverland" şarkısıyla başlayan konser, "Yıldız Savaşları" serisinin ünlü "The Imperial March" eseriyle sona eriyor.

Modern Amerikan sinemasının en önemli örneklerini müzikleriyle klasikleştiren 88 yaşındaki sanatçı, bugüne kadar 52 kere aday olduğu Oscar ödülünü, "Damdaki Kemancı", "Jaws", "Yıldız Savaşları", "E.T", "Schindler'in Listesi" filmleriyle 5 kez kazandı.

Williams'ın ayrıca 7 BAFTA, 4 Altın Küre, 3 Emmy, 25 Grammy ödülü bulunuyor. Eserleri senfoni orkestraları tarafından yıllardır çalınan Williams, aynı zamanda 1980'li yıllardan beri birçok orkestranın da şefliğini yürüttü.




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