Joey Veerman kimdir, hangi mevkide oynuyor?

Ocak transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe, orta saha takviyesi için Avrupa pazarında temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Transfer iddialarının güçlenmesiyle birlikte, Hollandalı futbolcunun kim olduğu ve sahadaki rolü futbolseverlerin gündemine girdi. İşte, detaylar...

Fenerbahçe orta sahaya Joey Veerman’ı istiyor

Sports Digitale’de yer alan habere göre Fenerbahçe, 8 numara pozisyonu için Joey Veerman’ı kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunun sarı-lacivertlilerle anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, transfer sürecinin ocak ayında netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

Beşiktaş da gündemine almıştı

Joey Veerman’ın ismi daha önce Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Beşiktaş ile de anılmıştı. Geride kalan sezonda siyah-beyazlıların transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Hollandalı futbolcu, bu kez Fenerbahçe iddialarıyla yeniden gündeme geldi.

Joey Veerman kim?

19 Kasım 1998 doğumlu Joey Veerman, orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Asıl mevkisi merkez orta saha olan Veerman, 8 numara rolünde oyunu yönlendiren, pas dağılımında etkili ve hücum katkısı sağlayan bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Sağ ayağını kullanan Hollandalı oyuncu, PSV Eindhoven’da orta sahanın kilit isimlerinden biri konumunda bulunuyor.

Bu sezon PSV Eindhoven formasıyla 22 maça çıkan Joey Veerman, 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Hollandalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Veerman’ın güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

Purmerend doğumlu olan Joey Veerman, profesyonel kariyerine Volendam’da başladı. Ardından Heerenveen forması giyen Hollandalı futbolcu, 4 Ocak 2022 tarihinde PSV Eindhoven’a transfer oldu. Hollanda Milli Takımı’nda da forma giyen Veerman, milli takım kariyerinde 16 maçta 1 gole imza attı.