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Spor Joey Pelupessy Giresunspor'da
Spor

Joey Pelupessy Giresunspor'da

Yeşil beyazlı Karadeniz ekibi Giresunspor, Joey Pelupessy’i transfer ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 15:19:00 -
Joey Pelupessy Giresunspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Giresunspor, son olarak Hollandalı ön libero Joey Pelupessy’i kadrosuna kattı.

2 yıllık anlaşma

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor, Hollandalı futbolcu Joey Pelupessy ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarında ‘Ailemize hoş geldin’ paylaşımını yaparak duyurduğu yeni transferi ile resmi sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te Sheffield Wednesday formasıyla 43 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sözleşmeyi imzalayarak takımla birlikte kamp çalışmalarına katıldı.

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