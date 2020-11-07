Joe Biden'ın seçilmesinin ardından Coşkun Başbuğ'dan dikkat çeken tweet

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı açıklandı.

Biden, 20 delegeye sahip Pennslyvania'da Trump'a karşı seçimi kazanarak 284 delegeye ulaştı. Böylece Biden, ABD’nin 46. Başkanı oldu.

Trump ise bundan kısa bir süre önce, seçimleri büyük bir farkla kazandığına ilişkin bir açıklamada bulundu.

ABD'deki seçimlerle ilgili kafalar karışırken, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan ise dikkat çeken ifadeler geldi.

Başbuğ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Her türlü hile denendi ve Trump tasfiye edildi." ifadesini kullandı.