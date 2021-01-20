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Dünya Joe Biden'ın kızından olay sözler!
Dünya

Joe Biden'ın kızından olay sözler!

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın kızı Ashley Biden, yaptığı bir röportajda Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump gibi Beyaz Saray'da danışman olarak görev almayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 11:12:00 -
Joe Biden'ın kızından olay sözler!

Ashley Biden röportajda babasının aileye ne kadar değer verdiğini, ağabeyi Beau'nun ölümünü ve yıllar boyunca ailenin sıkı bağlarını nasıl koruduklarını anlattı.

Bununla birlikte, kendi platformunu sosyal adalet ve toplum gelişimi için kullanacağını belirten Ashley Biden, "Bazı konulara, gerçekten önemli konulara farkındalık getirmeyi umuyorum" dedi.

"Çok şey yapacak"

Ashley Biden sosyal hizmet alanında yüksek lisans derecesine sahip ve kariyerini bir sosyal adalet aktivisti, gençlik danışmanı ve yetersiz hizmet alan toplulukları hedefleyen program kurucusu olarak geçirdi.

Babasi Joe Biden ile çok gurur duyduğunu belirten Ashley Biden, "O, Amerika için çok şey yapacak buna inanıyorum" dedi.

Biden, Ivanka Trump gibi Beyaz Saray'da danışman olarak görev almayacağını söyledi.

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