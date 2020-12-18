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Dünya Joe Biden'ın "İçişleri Bakanı" belli oldu
Dünya

Joe Biden'ın "İçişleri Bakanı" belli oldu

ABD başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığı görevine New Mexico eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Debra Haaland'ı getireceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:29:00 -
Joe Biden'ın "İçişleri Bakanı" belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland'ı seçti. ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden'ın İçişleri Bakanlığı görevi için Haaland'ı seçtiği belirtildi.

Haaland, Senato'da onaylanması durumunda ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan olacak. Enerji Bakanlığına eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'ü getirmek isteyen Biden, ABD Çevre Koruma Ajansının başına (EPA) da North Carolina eyaletinin çevre departmanından Michael Regan'ı getirecek.

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