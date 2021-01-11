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Dünya Joe Biden'ın CIA Direktörü belli oldu
Dünya

Joe Biden'ın CIA Direktörü belli oldu

ABD'de önümüzdeki hafta görevi devralacak olan Joe Biden'ın CIA Direktörü olarak William Burns'ü atayacağı bildirildi. Eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burns, Rusya Büyükelçiliği dahil olmak üzere 33 yıl boyunca diplomat olarak görev almıştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 15:03:00 -
Joe Biden'ın CIA Direktörü belli oldu

Kasım ayında yapılan seçimi kazanan Joe Biden, Oval Ofisi devralmaya hazırlanıyor.

Biden'ın komuta ekibi de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Joe Biden'ın kampanya ofisinden yapılan açıklmaya göre eski diplomat William Burns, ABD'nin yeni CIA Direktörü olacak.

Eski diplomat Burns, Ürdün ve Rusya Büyükelçilikleri dahil olmak üzere 33 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yapmıştı. Burns 2014 yılında emekli olarak, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı adlı düşünce kuruluşunda görev yapmaya başlamıştı.

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