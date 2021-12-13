Joe Biden'ın Amerikası Türkiye'yi kuşatıyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçılar sebebiyle Rusya ile bu ülke arasında artan gerginliği gerekçe göstererek Balkanlar’da ve Güneydoğu Avrupa’da askeri üsler kurup yığınak yapmaya başlayan yeni Başkan Joe Biden yönetimindeki ABD, yığınak yaptığı bölgelere bakıldığında tuhaf bir görüntü sergiliyor.

Sözde hedef Rusya

Başta Yunanistan olmak üzere Bulgaristan, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere askeri üsler kurmasını Rusya’ya karşı NATO’nun giriştiği bir hazırlık gibi göstermeye çalışan ABD, nedense Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki Dedeağaç’tan başlayıp, Yunanistan anakarası ve Girit başta olmak üzere adalara yaptığı yığınakla Türkiye’nin batısını hilale almış görünüyor. Girit’in ardından Güney Kıbrıs’a yüzlerce uçak ve füze sistemleri konuşlandıran ABD; Suriye, Ürdün, Irak’ta çok sayıda üsse sahip. Sadece Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlerin kontrolündeki bölgelere 100 bine yakın tır dolusu silah mühimmat ve ileri teknoloji ürünü stratejik silahlar yığan ABD’nin Gürcistan’da da üsleri bulunuyor. Karadeniz’e sürekli bir deniz görev gücü yerleştiren ABD’nin tüm bu konuşlanmalarına bakıldığında ise, Rusya’yı kuşatmaya çalışırken hedef şaşırıp güneyindeki Türkiye’yi kuşatmış olduğu görüntüsü ortaya çıkıyor.

Yunanistan'a yığınak

Clash Report’un derlediği bilgilere göre; ABD’nin şu anda Yunanistan’da ‘geçici olarak’ konuşlandırdığı tam 5 üssü var. Bu üsler, İskiri Erken Uyarı Üssü, Salamis Deniz Üssü, Kastelli Hava Üssü, Kalamata Hava Üssü ve Andravida Hava Üssü olarak sıralanıyor. Bu 5 üste, ABD’ye ait yüzlerce silahlı hava aracı, tank, tanksavar, havan silahlı zırhlı araç, ağır silah, radar sistemi ve hava savunma sistemi bulunuyor. Güney Kıbrıs’taki İngiliz üslerini kullanan ABD’nin bu üslere 130’un üzerinde F-35’in yanı sıra füze sistemleri ve çeşitli gelişmiş ağır silahlar yığdığı belirtiliyor.

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi/Mavi Vatan DEGS Başkanı E. Tümamiral Cihat Yaycı şunları söyledi:

Şaşı nişancı gibi

“Yıllardır süren askeri stratejileri sekteye uğrayan ve yeni stratejiyi Pasifik ve Doğu Akdeniz’de kurmaya çalışan Amerika’nın yaklaşımında istikrar ve mantık eksikliği fark ediliyor. Şaşı bir nişancı gibi Rusya’yı kuşatma bahanesiyle çok çeşitli üsler kurarak Türkiye’yi kuşatan ABD, Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçılar nedeniyle Rusya ile artan gerginliği gerekçe göstererek Balkanlar’da ve Güneydoğu Avrupa’da askeri üsler kurup yığınaklar yaparken hedefindeki ülkeyi sorgulatıyor.

“BIdenopoulos”

Seçimde kampanyalarını Türk düşmanlığı üzerine kuran Biden’ın lakabının ‘Bidenopoulos’ olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Senatörlük kariyeri boyunca Türkiye karşıtı Ermeni projelerine eksiksiz destek veren Biden’ın başkanlığında bu kuşatmanın gerçekleşmesi şaşırtıcı sayılmaz. Başta Yunanistan olmak üzere Bulgaristan, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere askeri üsler kurmasını Rusya’ya karşı NATO’nun giriştiği bir hazırlık gibi göstermeye çalışan ABD, Türkiye’nin batısını tam anlamıyla kuşatmış durumda. Egemenliği Yunanistan’a Devredilmeyen Ada, Adacık ve Kayalıklar olan EGAYDAAK’lara ve GKRY’yi füzeler, uçaklar ve askeri sistemlerle donatan Yunanistan, GKRY’ye de ABD’nin üsler ve füzelerle yerleşmesinin yolunu açarken ABD’yi EGAYDAAK’lara da yerleştirmek için uğraş veriyor.”