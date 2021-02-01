Joe Biden'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren skandal hamle!

Joe Biden'ın Amerikan başkanlığına gelmesiyle son bir ayda Suriye ve Irak'taki dengeler değişmeye başladı.

Biden yönetimi, Trump tarafından askıya alınan planları tekrar masaya koydu. Bölgedeki PKK'lı teröristlere 240 tır dolusu silah ve mühimmat yardımı yapıldı.

Terör örgütü ele başı iş birliğini itiraf etti

Bu gelişme sonrası Suriye'nin kuzeydoğusunda yuvalanan terör örgütü SDG'nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin de El Arabiya'ya verdiği röportajda ABD ile yeni bir program hazırladıklarını itiraf etti. Terör örgütü elebaşı Şahin, ABD yönetiminden kimlerle görüştüğü ya da nasıl bir program hazırlanacağına dair detay vermedi.

ABD askeri derik kırsalında devriye attı

Amerikan askerleri uzun bir aradan sonra Suriye'de etkisini arttırmaya başladı. Genelkurmay ve Dışişleri'ne yeni isimler isimler atanırken ABD askeri Suriye'nin kuzeyinde Derik kırsalında devriye attı.

Şırnak'ın karşısındaki Derik'te PKK uzantısı YPG ve SDG'ye gönderilen mühimmatlar arasında zırhlı araçlar da var.

YPG ve Şam rejimi arasında çatışmalar başladı

Bu durum sahadaki dengeleri daha da değiştirme potansiyeline sahip. ABD'nin devreye girmesiyle Şam yönetimi ve YPG arasındaki çatışmaların da arttığı bilgisi geliyor.

Terör örgütünden bombalı saldırılar

Öte yandan terör örgütünün masum sivilleri hedef aldığı alçak saldırılar da düğmeye basılmışçasına artış gösterdi. Önce Afrin ardından Elbab ve Azez'de onlarca sivilin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılar gerçekleşti.