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Dünya Joe Biden’dan büyük gaf
Dünya

Joe Biden’dan büyük gaf

Amerika'da 3 Kasım 2020’de yapılan seçimlerde başkan seçilen Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris’ten bahsederken, “Seçilmiş başkan Harris” diyerek bir gafa imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 21:48:00 -

ABD’de başkan seçilen Joe Biden, ‘en yaşlı başkan’ unvanıyla çeşitli ithamlara maruz kalmıştı. Biden, düzenlediği basın toplantısında, yardımcısı Kamala Harris’ten bahsederken, “Seçilmiş başkan Harris” ifadelerini kullandı. Söz konusu gaf sonucu Biden, yine eleştirilerin hedefi oldu. Amerikan medyası, Joe Biden'ın gafına dair videoyu takipçilerine duyuran Donald Trump destekçisi isimlerin paylaşımlarını aktarırken, seçilmiş başkanın Ağustos ayında yaptığı bir başka gafıda hatırlattı.

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Yorumlar

mahir

gaf değil bilinenin ifşası olmasın. bu başkan bayan olacaktı. zemin hazırlanıyor mu yoksa
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reinhard ellereit

adam dogru demis:::BU ADAM KIM KI::::SIRKTE OYNATILAN ZAVALLI BIR ADAM:::
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