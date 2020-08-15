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Siyaset

Joe Biden'a 'Yıldırım' çarptı: 15 Temmuz'un arkasındakiler ortaya çıktı

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Adayı Joe Biden'a sert tepki gösterdi. Yıldırım, 15 Temmuz'un arkasındaki gücün deşifre olduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 21:48:00 -
Joe Biden'a 'Yıldırım' çarptı: 15 Temmuz'un arkasındakiler ortaya çıktı

 yeniakit.com.tr 

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi için muhalefetin açıkça desteklenmesi gerektiği ifade ettiği alçak sözlerinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye'den yükselen tepkiler dinmiyor.

Vatandaşlardan sosyal medya hesaplarından Biden'a sert tepki yağarken AK Parti'den tepkiler geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın ve arkasındaki karanlık güçlerin deşifre olduğunu dile getirdi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Binali Yıldırım şu ifadelerle tepki gösterdi: 

ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve hükûmetimize yönelik yapmış olduğu açıklamalar, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin ardında kimlerin olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. 

Bilinmelidir ki, “Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur.”

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