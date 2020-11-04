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Dünya Joe Biden tweet attı: Sırada kalın millet
Dünya

Joe Biden tweet attı: Sırada kalın millet

ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırada kalın millet" (sandıkları terk etmeyin) açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 04:07:00 - 2020-11-04 04:11:53
Joe Biden tweet attı: Sırada kalın millet

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken iki lider de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor.

"Sırada kalın" (Sandıkları terk etmeyin)

Demokratların adayı Joe Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sandık görevlilerine seslendi.

Biden yaptığı paylaşımda "sandıkları terk etmeyin" anlamına gelen "sırada kalın miilet" açıklamasında bulundu.

Trump iyi gittiklerini söyledi

Açılan sandıklarda önde götüren Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Tüm ülke çapında çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler!" ifadelerini kullanmıştı.

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