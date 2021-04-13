  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Lavrov'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' uyarısı! Cevap Alabarda'dan geldi: Buna bıyık altından gülerler

Suriyelileri 'ırkçı' ifadelerle hedef alan İP'li Türkkan'a tepki yağdı: Bunları söyleyen bir Makedon!

Bakan Çavuşoğlu ve Blinken arasında kritik görüşme

Kokuşmuş toplumdan bir çatışma haberi daha! Çok sayıda vurulan var

Emekli amiraller milli iradenin karşısında kıvırdı: Yanlış anlaşıldık

Halk Tv'ye bir haber için 113 bin lira ödeyen Maltepe Belediyesi: Belgeyi Ekşi Sözlük'ten kaldırtmak için kaç lira ödedi?

12 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Bölgede tansiyon yükseliyor! Çin savaş uçakları hava sahasını ihlal etti

Rusya'dan Türklere skandal engelleme! Rus ayısı kudurdu

Tam kapanma isteyenler hep dışarıda: Sapkınlar için sokaklara çıktılar!
Dünya Joe Biden Ramazan mesajında Nûr Suresi 35. ayeti paylaştı
Dünya

Joe Biden Ramazan mesajında Nûr Suresi 35. ayeti paylaştı

ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan ayının başlaması münasebetiyle yazılı bir açıklama yayımladı. Biden açıklamasında Kur'an-ı Kerim'den ayet paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 07:15:00 -
Joe Biden Ramazan mesajında Nûr Suresi 35. ayeti paylaştı

ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanlara karşı ön yargı ve saldırıların kabul edilemez olduğunu ve durması gerektiğini vurgulayarak, "Çin'deki Uygurlar, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

Biden, Ramazan ayının başlaması münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, ABD'deki ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlara en içten tebriklerimizi ve dileklerimi gönderiyoruz. Hayırlı Ramazanlar." ifadesini kullandı.

Bu yılın pandemi nedeniyle zor olduğunu ve insanların bir araya gelerek bu ayı kutlayamayıp sevdikleriyle iftar sofralarına oturamadığını belirten Biden, "Ancak Müslümanlar, yeni umutlarla aydınlanma ayına başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Biden, Müslüman Amerikalıların ülkenin kurulduğu günden bu yana ülkeyi zenginleştirdiklerine dikkati çekerek, "Müslümanlar, aşı geliştirmesinde başrol oynayarak ve ön saflarda yer alan sağlık çalışanları olarak Kovid-19 ile mücadelemizi yönlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Amerika'da hiç kimse inancını korku içinde yaşamamalı"

Müslümanların, girişimcilik, ilk müdahale ekibi, eğitim ve kamu hizmeti gibi alanlarda önemli rollerde olduğuna işaret eden Biden, şöyle devam etti:

"Ancak Müslümanlar hala zorbalığın, bağnazlığın ve nefret suçlarının hedefi oluyor. Bu önyargı ve bu saldırılar yanlış. Bunlar kabul edilemez. Bunlar durmalı. Amerika'da hiç kimse inancını korku içinde yaşamamalı."

Biden, göreve geldiği ilk günde bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağını bitirmekten gurur duyduğunu vurgulayarak, "Çin'deki Uygurlar, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar ve tüm dünyadaki Müslüman toplumlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

"Allah göklerin ve yerin nurudur" 

Önlerinde umut dolu günler olduğunu belirten Biden, Kur'an-ı Kerim'den "Allah göklerin ve yerin nurudur." ayetini aktardı.

Bu yıl Beyaz Saray'daki bayram kutlamasının sanal ortamda gerçekleşeceğini bildiren Biden, eşi Jill ile geleneksel Beyaz Saray Bayram Kutlaması'nı gelecek yıl yüz yüze yapmayı dört gözle beklediklerini bildirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Taliban Türkiye kararını dünyaya ilan etti
Dünya

Taliban Türkiye kararını dünyaya ilan etti

Taliban sözcüsü Muhammed Naim, Türkiye'de yapılması planlanan barış zirvesine katılma konusunda henüz hazır olmadıklarını duyurdu...
Teravih namazına niyet!
Oruç

Teravih namazına niyet!

Teravih namazında her dört rekatta niyet edilir mi? Teravih namazında her iki rekatta niyet edilir mi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pey..
Domates edebiyatı yapan CHP’yi sallayan video!
Siyaset

Domates edebiyatı yapan CHP’yi sallayan video! "Bunları toplasak bir salça olur mu?"

CHP’li Faik Öztrak’ın cahilce yaptığı paylaşım üzerinden patlak veren domates edebiyatına ilişkin dolaşmaya başlayan bir video sosyal medyad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay