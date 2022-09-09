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Dünya Joe Biden Elizabeth kararını duyurdu
Dünya

Joe Biden Elizabeth kararını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını ancak detayları henüz bilmediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 21:22:00 -
Joe Biden Elizabeth kararını duyurdu

 

ABD Başkanı Joe Biden, Ohio eyaletinde katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dün vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Biden, "Detayları henüz bilmiyorum ama katılacağım" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'ı da tanıdığını belirten Biden, kendisiyle henüz görüşmediğini sözlerine ekledi.

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