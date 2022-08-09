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Dünya Joe Biden ceketini bir türlü giyemedi
Dünya

Joe Biden ceketini bir türlü giyemedi

ABD Başkanı Joe Biden ceketini giymek istedi, beceremedi, sonra gözlüğünü düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 11:32:00 -

Joe Biden’ın ceketini giyemediği ve gözlüğünü düşürdüğü anlar, sosyal medyada viral oldu.

Bir süredir hakkında demans hastası olduğu yönünde iddialar bulunan ABD Başkanı Joe Biden, ceketini giymeyi beceremedi. Biden’a eşi Jill Biden yardım etti. Ancak Joe Biden, ceketini giydikten sonra bu defa da gözlüğünü düşürdü.

ABD Başkanı Biden, daha önce bisikletten düşmesi, havayla tokalaşması, hatırlatma notlarını basına ifşa etmesi ve prompter azizlikleri ile gündeme gelmişti.

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Yorumlar

Nuri

Daha ceketini giyemeyen, uçağa binemeyen, donunu çekemeyen adam dünyayı yönetmeye talip oluyor. Zalimsin dünya.

Yozgat

Böyle salaklari kukla olarak kullaniyorlar
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