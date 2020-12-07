  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Joe Biden bir bakanı daha açıkladı
Dünya

Joe Biden bir bakanı daha açıkladı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Sağlık Bakanlığı görevine Xavier Becerra'yı getireceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:20:00 -
Joe Biden bir bakanı daha açıkladı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, bir bakanı daha açıkladı. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında rekor sayıda vaka ve ölümlere ulaşılırken, Biden sağlık ekibinde yer alacak isimleri belirledi.

Sağlık Bakanı olarak görev yapacak

Biden, California Başsavcısı Xavier Becerra'yı Sağlık Bakanlığı görevine getireceğini duyurdu. Latin Amerika kökenli Becarra, görevinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda salgınla mücadelede önemli rol oynayacak.

Becarra, ABD Başkanı Donald Trump ve politikalarını en fazla eleştiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. California eyaleti ise Trump yönetimi ve politikalarına karşı şimdiye kadar 100'den fazla dava açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden dünyayı sarsan açıklama: Her yeri vurabilirler
Dünya

Avrupa ülkesinden dünyayı sarsan açıklama: Her yeri vurabilirler

Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Kosıgin, komşu ülkelerin silahlanmaları arttırdığını belirterek, bu durumun Belarus iç..
İsrail'den Türkiye adımı! Cihat Yaycı'nın sözüne geliyorlar
Dünya

İsrail'den Türkiye adımı! Cihat Yaycı'nın sözüne geliyorlar

Gazeteci Taha Dağlı, İsrail basınında son günlerde gündeme gelen Türkiye haberlerini değerlendirdi. Dağlı, İsrail'in Libya ile Türkiye arası..
Koronavirüs tedavisi gören eski bakanı hayatını kaybetti
Gündem

Koronavirüs tedavisi gören eski bakanı hayatını kaybetti

Ankara'da yeni tip koronavirüs tedavisi gören eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay