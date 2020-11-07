Amerika Birleşik Devletleri başkanı devleti'nin ve Hükûmeti'nin başıdır. Başkan adaylarının ABD'de doğmuş Amerikan vatandaşları olması gerekir. En az 35 yaşında ve en az 14 yıldır ABD'de oturuyor olmalıdırlar. Başkanın sorumlulukları arasında yürütmenin başı olması, antlaşma yapması, başkomutanlık ve devlet başkanlığı vardır. Uygulamada bu sorumluluklar, yasa önerisi hazırlamayı, dış politikanın oluşturulmasını, kişisel diplomasiyi de içine alacak biçimde genişlemiştir.

Joe Biden Amerika'nın kaçıncı başkanı oldu?

20 Ocak 2017'de Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı oldu. Başkan Yardımcısı şu anda Mike Pence. 7 Kasım 2020'de resmen ilan edilen Joe Biden ise ABD'nin 46. başkanı oldu.

Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı. AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.