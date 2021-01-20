Joe Biden ABD'nin kaçıncı başkanı?

Geçen yıl 3 Kasım'da gerçekleştirilen seçimleri kazanarak görevdeki Donald Trump'ı mağlup edip 46'ncı ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yeminlerini etti.

Biden yemin töreni sonrası dünyaya ilk mesajını verdi: "Bir kez daha demokrasinin kıymetini, demokrasinin kırılganlığını öğrendik. Dostlarım, demokrasi galip geldi." Bu yılki tören corona virüsü (koronavirüs) ve 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskını nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlendi. Biden, Beyaz Saray'a çıkarak görevine başlayacak.

Joe Biden ABDnin 46. Başkanı oldu İşte yemin törenine ait çarpıcı görüntülerJoe Biden ABDnin 46. Başkanı oldu İşte yemin törenine ait çarpıcı görüntülerJoe Biden ABDnin 46. Başkanı oldu.

İlk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin etmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Anayasamızın ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Ulusumuzun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Yapmamız gereken çok şey var, eski haline getirmemiz gereken, inşa etmemiz gereken çok şey var. Anayasamızın ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Ulusumuzun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Yapmamız gereken çok şey var, eski haline getirmemiz gereken, inşa etmemiz gereken çok şey var. Tüm zorluklarla mücadele etmek için sözler yeterli değil. Birliğe ihtiyacımız var. Tüm Amerika için başkan olacağım"