  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Joe Biden ABD'nin kaçıncı başkanı?
Gündem

Joe Biden ABD'nin kaçıncı başkanı?

ABD'nin Başkanı seçilen Joe Biden ve başkan yardımcısı Kamala Harris, 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından bugün yemin ederek, görevi resmen devraldı.​ Peki, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ABD'nin kaçıncı başkanı oldu?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 23:47:00 -
Joe Biden ABD'nin kaçıncı başkanı?

Geçen yıl 3 Kasım'da gerçekleştirilen seçimleri kazanarak görevdeki Donald Trump'ı mağlup edip 46'ncı ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yeminlerini etti.

Biden yemin töreni sonrası dünyaya ilk mesajını verdi: "Bir kez daha demokrasinin kıymetini, demokrasinin kırılganlığını öğrendik. Dostlarım, demokrasi galip geldi." Bu yılki tören corona virüsü (koronavirüs) ve 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskını nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlendi. Biden, Beyaz Saray'a çıkarak görevine başlayacak.

Joe Biden ABDnin 46. Başkanı oldu İşte yemin törenine ait çarpıcı görüntülerJoe Biden ABDnin 46. Başkanı oldu İşte yemin törenine ait çarpıcı görüntülerJoe Biden ABDnin 46. Başkanı oldu.

İlk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin etmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Anayasamızın ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Ulusumuzun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Yapmamız gereken çok şey var, eski haline getirmemiz gereken, inşa etmemiz gereken çok şey var. Anayasamızın ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Ulusumuzun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Yapmamız gereken çok şey var, eski haline getirmemiz gereken, inşa etmemiz gereken çok şey var. Tüm zorluklarla mücadele etmek için sözler yeterli değil. Birliğe ihtiyacımız var. Tüm Amerika için başkan olacağım"

Joe Biden kaç yaşında? Joe Biden kaçıncı ABD Başkanı?
Joe Biden kaç yaşında? Joe Biden kaçıncı ABD Başkanı?

Gündem

Joe Biden kaç yaşında? Joe Biden kaçıncı ABD Başkanı?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal sözler, ‘Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i onu da biz indireceğiz’
Gündem

Skandal sözler, ‘Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i onu da biz indireceğiz’

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldıranların arasında bulunan Abdurrahman Gülseren'in sosyal medyada ortaya çıkan vi..
Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı
Teknoloji

Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yürütmekte oldukları projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda normalde bu yıl teslim..
Mısır'dan flaş Katar kararı
Dünya

Mısır'dan flaş Katar kararı

Suudi Arabistan'ın ardından Mısır da Katar ile ilişkileri düzeltme kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay